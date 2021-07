Stoltenberg: – Inga talentkrise i Arbeidarpartiet

innenriks

22. juli er det ti år sidan 69 medlemmer av Aps ungdomsparti AUF vart drepne på Utøya.

– AUF mista viktige tillitsvalde, og eg hadde gleda av å jobbe med fleire av dei, seier Stoltenberg til NTB.

Han legg til at partiet mista store talent, og at mange av dei drepne hadde ei stor framtid i Arbeidarpartiet. Likevel seier han at partiet ikkje har ei talentkrise.

– Ap har tusenvis av medlemmer og mange viktige tillitsvalde. Det er inga krise, seier Stoltenberg.

Stoltenberg var sjølv leiar for AUF på 1980-talet. Deretter var han i toppsjiktet i Arbeidarpartiet i over 20 år. Han hugsar eit stort mangfald av menneske i politikken, og han håpar at hat og truslar mot politisk tillitsvalde ikkje vil forandre på det biletet.

– Eg håpar vi ikkje kjem dit at berre spesielle menneske med spesielle eigenskapar torer å engasjere seg. Det er grunnfjellet til demokratiet at titusenvis engasjerer seg i kommunestyre, lokallag, foreiningar og så vidare. Det er den spennvidda, og fellesskapet skal ha plass til alle, seier Stoltenberg.

