UNN godtek bot på 300.000 kroner etter at pasient døydde i 2017

innenriks

Den kvinnelege pasienten døydde fordi ei blodforgifting vart oppdaga og behandla for seint, skriv NRK.

Helsetilsynet har avdekt at UNN hadde sviktande system for behandling av blodforgifting.

Pårørande til kvinna melde saka. Politiet i Troms meiner at kvinna vart liggjande for lenge utan å få rett behandling.

– Når påtalemakta konkluderer med at det er så alvorleg at vi skal påleggjast straff for det, så aksepterer vi det, seier forskings- og utdanningssjef Einar Bugge.

Hendinga skjedde på sjukehuset i Harstad.

