Fire personar smitta etter å ha vore på Ekstremsportveko på Voss

Tre av dei var deltakarar på ekstremsportfestivalen, medan éin av dei var gjest, opplyser kommuneoverlege Eystein Johannes Hauge i Voss til NTB.

Kommunen har dialog med arrangøren av Ekstremsportveko. Dei smitta har reist tilbake til heimkommunane sine, så den primære smittesporinga skjer der.

Så langt er det ingen teikn til at nokon på Voss er smitta, men det er for tidleg å konkludere at dette ikkje har fått konsekvensar i kommunen, ifølgje Hauge.

– Det er denne veka som blir spennande å følgje. Fasiten har vi nok i slutten av veka, seier kommuneoverlegen.

