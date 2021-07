Forfattarforeininga sender omstridd opprop til avrøysting

innenriks

Styret valde i utgangspunktet stille seg bak eit opprop frå Norske Dansekunstnere, som kom etter at kommisjonen arrangerte eit innspelsmøte med Are Søberg, kjend frå Facebook-sida Sløseriombudsmannen, men no snur dei.

– Gjennom avrøystnga vil alle stemmer blir høyrde, seier nestleiar Amalie Kasin Lerstang i DnF til NRK.

«Styret har i dag bestemt at vi ønsker å forankre denne avgjørelsen i medlemsmassen vår, og vi vil derfor gjennomføre en avstemming over hvorvidt DnF skal eller ikke skal støtte oppropet», heiter det i ei fråsegn tysdag.

– Styret vil følgje medlemsfleirtalet i avrøystinga, står det vidare.

