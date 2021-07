Lynnedslag i hus i Møre og Romsdal

innenriks

Lynet slo ned i huset klokka 15.55, opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter.

– Det elektriske anlegget tok fyr, men vart sløkt av huseigar, skriv 110-sentralen.

Brannvesenet køyrde ut til staden for kontroll.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarslar for Trøndelag og Møre og Romsdal. Førre søndag vart det målt over 14.000 lynnedslag i store delar av landet, og spesielt Møre og Romsdal var utsett.

– Det er rett og slett ustabilt, skiftande vêr utover helga, og det kan vere tore i området. Vi har sendt ut farevarsel for lyn i Møre og Romsdal og Trøndelag allereie onsdag, men det ser ut til at det blir såpass ustabilt torsdag at dette held fram, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt til NTB.

