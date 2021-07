Ny erstatningsordning for vernepliktige sendt på høyring

innenriks

Forslaget til ny føresegn vil gi erstatning for skadar som blir påførte under aktivitet som er organisert av eller tilrettelagt for Forsvaret.

I dag kan vernepliktige oppleve å ikkje få dekt heile det fulle tapet sitt sjølv om dei blir skadde under aktivitetar i regi av Forsvaret. Dei blir allereie dekte av fleire erstatningsordningar, men det er berre yrkesskadeforsikringslova som sikrar erstatning for heile tapet ein blir påført, om ein skader seg i tenesta.

Den nye føresegna vil berre bli nytta viss den vernepliktige ikkje får erstatning etter yrkesskadeforsikringslova.

Høyringsfristen er sett til 24. september 2021.

