Nytt testsystem i skulane skal vere klart i 2026

innenriks

Medan direktoratet la opp til at det nye testregimet skal vere klart til bruk i skuleåret 2024/2025, ønskjer regjeringa å bruke meir tid på utviklinga og innretninga på dei nye prøvene. Det betyr at det nye testsystemet først er klart i 2026, ifølgje kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Vi forlengjer den fasen vi er inne i no, med mellom anna utvikling av nye prøver og dialog med partane og fagmiljøa, med cirka eit år i forhold til det Udir foreslo. Avgjerdene om innretninga til prøvene kjem til våren, seier Melby til NTB.

Dei nasjonale prøvene skal erstattast med eit heilt nytt prøveregime for elevar frå andre til tiande klasse. Melby understrekar at ingen avgjerder er tekne, heller ikkje om andreklassingane skal omfattast av dei nye prøvene. Melby legg onsdag morgon fram strategien for det vidare arbeidet med prøvene.

Ho avviser kritikken om at ho legg opp til ein lukka prosess der aktørar i skule- og utdanningssektoren ikkje i tilstrekkeleg grad kjem til orde, som «tøys» og nektar for at det er sett bråbrems for prosjektet, og at arbeidet er sett på vent.

– Grunnen til at vi ønskjer å bruke lengre tid, er nettopp for å sikre skikkeleg involvering. Vi vil gjerne engasjere heile sektoren og fagfolka for at dei skal komme med innspel. Vi har ikkje tenkt å sitje i eit lukka rom med dette arbeidet, seier ho.

(©NPK)