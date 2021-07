Tromsø-politikar vil gi p-piller til måsar

innenriks

Han meiner måsane må fjernast frå sentrum og ønskjer at kommunestyret på sitt neste møte i august skal diskutere konkrete tiltak for å få bukt med måsane, skriv Nordlys.

– Måsane har vorte eit stort problem i sentrum. Restaurantane kan ikkje ha uteservering, fortau og fasadar blir tilgrisa, og folk som har mat i handa, blir angripne. Kommunen må gjere noko med dette, seier Pedersen til avisa.

Som tiltak foreslår han mellom anna å gi p-piller til måsane og peikar på at Venezia hadde stor suksess med å gi dette til duene i byen. Han foreslår òg at kommunen må sørgje for å flytte måkereir frå sentrum og frå kommunale bustader, og dessutan påleggje private å fjerne reir frå sine eigne bustader. Han foreslår òg å gjere hola i avfallsboksane mindre og tømme dei oftare.

Blant båtfolk er elles forkjærleiken til måsane for nyvaska kalesjer ei kjend sak.

