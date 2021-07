Berre 15 positive testar på grenseovergangane den siste månaden

innenriks

– Det er eit heilt utruleg lågt tal. Det må vere lov til å setje spørsmålsteikn ved om det er noko vits i å teste folk på grensa på den måten no. Det er ikkje forholdsmessig i det heile, seier tidlegare Halden-ordførar Thor Edquist til NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier testplikta blir kontinuerleg vurdert, og at det vil bli mindre behov for å teste innreisande frå grøne land dess fleire som er fullvaksinerte i Noreg. Han forsvarer likevel at alle som ikkje har gyldig koronasertifikat, skal testast.

– Dei seks positive som har vorte avdekte på Svinesund sidan 7. juni, er seks potensielle lokale utbrot som kan ha vorte hindra ved at den positive vart sett i isolasjon med ein gong, seier Guldvog.

