Når appen melder feil vêr

– Berre for å ha det heilt klart: Den viktigaste grunnen til spriken og endringane er jo vêret. Særleg om sommaren, og ofte veldig lokalt, er det er kaotiske og ikkje-lineære prosessar som er vanskelege å føresjå eller fange opp, seier direktør Jørn Kristiansen på Senter for utvikling av varslingstenesta på MET.

Han leier òg styringsgruppa til Yr, som ifølgje han har hatt opptil 11 millionar unike brukarar – altså IP-adresser – på éi veke. Det er mykje lokalt vêr som skal varslast, og det kjem òg reaksjonar når det blir skivebom.

– For ei vekes tid sidan fekk vi ein del førespurnader. Då varsla vi sol frå morgonen, og det vart skya, seier Kristiansen alvorleg til NTB.

Private målestasjonar

I eitt innslag på svensk TV samanliknar SVT det å følgje med på vêret via ein app med å sjå på ein fotballkamp gjennom eit sugerøyr: Du får kanskje med deg akkurat det som skjer der og då, men du får heilt klart ikkje med deg det store biletet, slik at du kan føresjå fleire eventualitetar.

Kristiansen kjenner seg ikkje igjen i den skildringa, men seier at det er viktig for Yr at folk har tillit til vêrvarselet frå start til slutt, elles vil dei slutte å følgje det.

– Varselet for regn dei neste 90 minutta er baserte på radarar, og såframt radarane «ser» regnet, så melder det rett. Den tenesta skal elles bli betre til hausten. Då skal vi innlemme dei private vêrstasjonane i varslinga, seier Kristiansen.

Re-ver-lusjon

Då Yr tok i bruk målingar frå privateigde vêrstasjonar i 2018, kalla utviklingsdirektøren det «starten på ein revolusjon innan vêrvarsling», som skulle gi meir pålitelege temperaturvarsel.

No skal òg dei privateigde vêrstasjonane bidra til betre novarsel for nedbør.

– Vi vil ha rundt 60.000 målepunkt for temperatur og 30.000 for nedbør over heile Norden, og talet er raskt aukande. Vi er nokon av dei første som gjer dette, seier Kristiansen.

– Kvaliteten på målingane verkar i utgangspunktet kanskje litt uføreseieleg, men sjansen er 80–90 prosent for at vi bruker det på Yr om du kjøper ein sånn, seier han.

Utviklinga av dette er driven fram av førespurnader frå folk som ikkje opplever samsvar mellom app og det faktiske vêret.

Ifølgje Kristiansen er det ein ti minutts frekvens på oppdateringar av novarselet i appen. Det kan gjere at eit brått og uventa torevêr med styrtregn ikkje synest umiddelbart på telefonen.

Populær i Korea

Det er elles ikkje berre nordmenn som skal på tur eller beise terrassen, som er oppteken av norsk vêrteneste.

– I fjor opplevde vi at vi trefte så bra på tyfonar, at vi hadde stor auke i bruk i Sør-Korea. Der auka vi med fleire 1000 prosent. Også i Sør-Afrika er vi mykje nytta, seier Kristiansen.

Han seier at enkelte vêrsituasjonar er svært kjenslevare.

– Derfor tek vi med den informasjonen vi har, for å kommunisere uvissa. Vi har mellom anna ganske nyleg innført nedbørssjanse. Men nokre gonger er vêrforhold så lokale, ei bye eller temperatur. Du kan kjenne kor mykje varmare det er ein stad enn eit anna, like ved, når du bevegar deg rundt.

Og når vêret slår om kjapt, kimar telefonen.

– Eg skjønner at folk blir litt irriterte, men at vi får mange tilbakemeldingar, er eigentleg bra, det er eit teikn på at vi blir mykje brukt. Det er òg veldig viktig med dei tilbakemeldingane. Ikkje berre å høyre om dei er fornøgd med vêret, men om dei skjønner varslingstenesta og finn fram, seier Kristiansen.

