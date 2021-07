Nybø underteikna frihandelsavtalen med Storbritannia

innenriks

Den svært omfattande avtalen med britane er avgjerande for store delar av norsk næringsliv etter brexit – men er viktig òg for folk flest, meiner næringsminister Iselin Nybø (V). Ho var torsdag i London og underteikna den historiske frihandelsavtalen med Storbritannia på vegner av Noreg – eit snautt år etter at forhandlingane med britane starta.

– Storbritannia er den viktigaste handelspartnaren vår etter EU. Avtalen sikrar norske bedrifter like eller betre konkurransevilkår når dei skal opp mot bedrifter frå EU i den britiske marknaden, seier Nybø til NTB.

Seremonien fann stad i Old Admiralty Building i Whitehall saman med Efta/EØS-landa Island og Liechtenstein. Viseminister Ranil Jayawardena for internasjonal handel representerer Storbritannia, medan utanriksministrane Gudlaugur Thór Thórdarson og Dominique Hasler underteiknar for Island og Liechtenstein.

Forhandlingane starta i august 2020 og vart avslutta i juni 2021. Stortinget rakk å banke han gjennom før sommarferien. Når Storbritannia har sluttført prosessen sin, kan avtalen tre i kraft.

