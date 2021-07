Oppdrettslaks på rømmen – Fiskeridirektoratet ønskjer tips

innenriks

Både fangst og observasjonar av oppdrettslaks er gjorde i sjøen utanfor Åna-Sira, i elva med same namn, i Mandalselva og i Sokndalselva. Storleiken på fisken er mellom fire og seks kilo, opplyser direktoratet.

Så langt er det ikkje grunnlag for å fastslå kor mykje fisk som kan ha rømt, og direktoratet har heller ikkje nokon mistenkt kjelde for rømminga, men for å få eit betre bilete av omfang og spreiing ber dei no om fleire tips frå publikum.

Bilete av eventuelle fangstar er òg interessant, og dessutan gjerne prøver av feittfinnar og skjeler. Fiskeridirektoratet kan kontaktast på døgnopen vakttelefon 55 23 83 36 eller e-post fmc@fiskeridir.no.

Ein oppdrettslaks har gjerne mindre og slitne halefinnar, kortare brystfinnar og ein meir avrunda kroppsfasong enn villaksen.

