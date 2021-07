Sju av ti unge veit ikkje kor mykje dei skal ha i overtidsbetaling

innenriks

Berre tre av ti veit at dei har krav på minimum 40 prosent av timelønna i overtidsbetaling, ifølgje ei undersøking blant unge i aldersgruppa 18 til 26 år.

Undersøkinga er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag frå Arbeidstilsynet.

Rundt halvparten veit at skriftleg arbeidskontrakt skal vere underskriven med ein gong ein startar i jobben viss sommarjobben varer éin månad eller kortare.

Seks av ti veit ikkje at ein skal få beskjed om når ein skal jobbe minst to veker i førevegen, viss ein jobbar etter vaktliste.

Resultata frå undersøkinga samsvarer godt med erfaringane Arbeidstilsynet har ved tilsyn, ifølgje direktør Trude Vollheim.

– Vi ser at dei aller fleste har arbeidskontrakt, men at kontraktane ofte er mangelfulle. Det vi avdekkjer flest brot på, er nettopp overtidsbetaling, så her er det viktig at dei unge sjølv veit kva dei har krav på og stiller krav til arbeidsgivaren sin, seier Vollheim.

