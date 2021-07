Støre meiner Norwegian-bonusar ikkje kunne skjedd med han som statsminister

innenriks

– Hadde vi hatt fleirtal, ville vi sørgt for at pengane frå staten kom med heilt klare forpliktingar, seier Støre til VG.

Statleg støtte må givast med krav om at leiinga ikkje stikk av med auka lønn eller bonusar, meiner han. Ifølgje Støre har næringsminister Iselin Nybø (V) og finansminister Jan Tore Sanner (H) sagt seg samde i det, men at dei har tillit til at det ikkje skjer.

I mai fekk Jacob Schram og Geir Karlsen 11 millionar kroner kvar mot at dei ikkje forlét Norwegian då selskapet var under rekonstruksjon.

Nybø har kalla bonusane ukloke.

(©NPK)