Steen om auken i Oslo-smittetala: Vi følgjer med

– Sjølv om det ikkje er snakk om ein stor auke i tala, følgjer vi sjølvsagt med. Men vi skal vere forsiktige med å trekkje nokon forhasta konklusjonar. Smittetala har vore låge lenge, og gjenopninga går bra, seier helsebyråden til NTB.

Steen meiner auken verkar meir dramatisk sidan smittetala i Oslo no er så låge.

– Folk må framleis hugse å halde avstand, vaske hender og halde seg heime viss dei har symptom, seier han.

Over snittet

Det er registrert 34 nye koronasmitta i Oslo siste døgn, som er 15 over snittet dei sju tidlegare dagane.

34 tilfelle er ti færre enn tysdag, men 14 fleire enn same dag førre veke.

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 20 smitta per dag.

Flest smitta på Nordstrand

Smittetala er høgast i bydel Nordstrand. Der ligg smittetrykket på 80 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert tre nye smitta i bydelen siste døgn.

Etter det følgjer bydelane Frogner (64) og Ullern (58).

Bydel Grorud har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 14 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert éin nye smitta i bydelen siste døgn.

Totalt er 37.568 Oslo-borgarar registrert smitta sidan mars i fjor.

