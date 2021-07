Virke ventar lågare sommarhandel i år enn i fjor

innenriks

Sommaren 2020 vart ein rekordsommar for store delar av norsk detaljhandel, opplyser Virke i ei pressemelding.

– Den sterke veksten i sommarhandelen i fjor gjer at det er vanskeleg å sjå for seg at handelen i norske butikkar skal få endå eit oppsving i år. Mest sannsynleg vil detaljhandelsomsetninga gå litt ned, men sommarhandelen i år vil likevel liggje godt over nivået i 2019, seier Andersen.

Ei rekkje kommunar er avhengige av god omsetning om sommaren. I 23 kommunar utgjorde handelen i dei to sommarmånadene i fjor meir enn ein firedel av årsomsetninga, og åtte av dei ligg i Nordland.

(©NPK)