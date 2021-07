Økokrim-rapport: Kriminelle får hjelp frå advokatar og rekneskapsførarar

innenriks

Det dreier seg mellom anna om advokatar, legar, rekneskapsførarar og banktilsette, skriv NRK.

– Bruken av slike aktørar, i yrke som samfunnet har tillit til, gjer det vanskelegare å avdekkje økonomisk kriminalitet. Det fører igjen til at skattegrunnlaget blir svekt, og at det blir ei konkurransevriding til fordel for kriminelle aktørar, seier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Temarapporten viser korleis tillitsyrke blir involvert i oppgåver som kvitvasking, utferding av falske legeattestar og økonomiske bedrageri.

Det blir vurdert som svært sannsynleg at enkelte advokatar fungerer som tilretteleggjarar. Nokre advokatar har allereie vorte mistenkte og sikta for å motarbeide etterforsking. Dei skal mellom anna ha bidrege til informasjonsflyt mellom personar i fengsel og kriminelle på utsida. I tillegg står somme som eigarar av selskap på papiret for å unngå at verdiar blir skattlagde eller kjende for kreditorar, ifølgje rapporten.

I Økokrims rapport står det òg at nokre rekneskapsfirma i praksis har vist seg å berre drive tenester for kriminelle, og at heile forretningsgrunnlaget byggjer på å hjelpe kriminelle aktørar med å unngå å bli oppdaga. Medan helsepersonell hjelper kriminelle med falske sjukmeldingar og utferding av medisinreseptar og urettmessig utbetaling av refusjonar.

(©NPK)