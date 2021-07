Brann i panteautomat i Oslo City

innenriks

Sløkte med pulverapparat, men det er framleis varmgang, tvitra politiet.

I 19.30-tida, vel halvannan time etter at brannvesenet første melde om brannen, opplyser politiet at sjølve senteret snart opnar igjen, men at Meny vil halde stengt ei stund til.

Ein sigarettsneip som vart kasta i ei søppelbøtte, er mogleg årsak til branntilløpet, skriv politiet.

Bygget vart evakuerte og to vektarar fekk i seg litt røyk, opplyser Oslo politidistrikt.

Vektarane vart sjekka av ambulansepersonell. Utover det er det ikkje meldt om nokon skadde.

