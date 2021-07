Hofstad Helleland: Småbyane har vorte gløymde i politikkutforminga

innenriks

By- og regionsforskingsinstituttet NIBR ved Oslomet har laga rapporten, som viser at småbyar og større tettstader er viktige som kraftsenter og for å utvikle distrikta.

– Småbyane har på mange måtar vorte gløymde i politikkutforminga. Derfor har regjeringa lansert ein eigen strategi for å løfte fram småbyane, seier Helleland i ei pressemelding.

Ho meiner småbyane har falle mellom to stolar i fleire generasjonar og fått mindre politisk merksemd enn både grisgrendte strøk og storbyane.

Rapporten er gjord på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den viser at mindre byar og byregionar har ei viktig rolle for å sikre spreidd busetjing og velferdstenester og verdiskaping basert på naturressursar i heile landet.

Ein mindre del av den norske befolkninga bur i storbyar enn i andre europeiske land, og ein større del bur dermed i mindre byar og på bygda.

– Trivelege og inkluderande småbyar med gode fysiske omgivnader, eit levande sentrum, varierte bustader og gode nabolag, kan gjere ein heil region meir attraktiv å bu i, skriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

(©NPK)