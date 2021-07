Innstrammingar i innreisereglar for Kreta og USA: Forstår at folk blir skuffa

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) kom fredag med si vurdering av smittenivået i Europa, som avgjer kva land som får innreisekarantene og ikkje.

Regjeringa har vedteke at det blir gjort endringar i innreiserestriksjonane og karantenekrav for Luxembourg, USA, tre regionar i Finland og nokre utvalde øygrupper, opplyser dei i ei pressemelding.

Endringane trer i kraft frå og med midnatt natt til måndag 12. juli.

Innreisekarantene frå USA

USA oppfyller ikkje lenger kravet til eit såkalla lilla land, og det blir frå 12. juli teke ut av lista. Det betyr mellom anna at kjærastar og besteforeldre ikkje får unntak for innreiseforbodet og må på karantenehotell.

– Eg har stor forståing for at fleire blir skuffa no, seier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Pandemien har vart lenge og mange hadde håpa å sjå sine kjære i sommar. Dessverre endrar smittesituasjonen seg raskt i verda, og vi har heile tida vore tydeleg på at det vil komme endringar, seier Hiim.

Land og område på EUs tredjelandsliste som tilfredsstiller kriteria for grøne land, blir klassifisert som lilla. Fleire utlendingar får lov til å komme frå land som er lilla enn land som er raude. Mellom anna kjærastar og besteforeldre til personar busett i Noreg.

Kreta blir oransje

Den greske øya Kreta går frå grøn til oransje, og ein må dermed i karantene ved innreise.

Dei finske regionane Helsingfors och Nylands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD går frå grøn til oransje. Det same gjer Luxembourg.

Det blir gjort ingen endringar for regionar i Sverige og Danmark. Det betyr at 15 regionar i Sverige, mellom dei Stockholm, er grøne, og seks regionar er raude eller oransje.

Fire regionar i Danmark er grøne, medan regionen Hovudstaden (inkludert København) er oransje.

Torsdag vart det kjent at den greske øya Kreta ikkje lenger er grøn på Det europeiske smittevernbyrået ECDCs smittekart.

FHI gjer ei eiga vurdering av dei europeiske smittetala, og det er dermed ikkje gitt at FHIs og ECDCs vurderingar er identiske.

Reiseselskap flyg uansett

Sjølv om det er endra status for populære feriemål, har det lite å seie, er tilbakemeldinga frå reiseselskap NTB har vore i kontakt med.

– Vi reiser uansett, seier kommunikasjonssjef Nora Aspengren hos Tui.

Selskapet har den første flyginga si til Kreta neste helg. Aspengren seier reiseselskapet har fått få førespurnader frå kundar i samband med endringar i smittevernkartet.

– Eg trur folk er godt førebudde. Dei som har bestilt, er anten fullvaksinerte, eller så er dei førebudde på at det kan skje endringar, seier ho.

Reiseselskapa Ving og Apollo har liknande oppleving av situasjonen.

– Vi har valt å flyge til Kreta og Rhodos. Vi fekk veldig mange førespurnader, og det var andre selskap som flyg dit. Så er det opp til dei reisande å vurdere det praktiske rundt at det kan komme endringar, seier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

24 grøne land

Måndag denne veka opna store delar av Europa opp for reiselystne nordmenn. 24 land i Europa er no grøne, noko som betyr at ein kan reise fritt utan å tenkje på karantene.

Det gjeld Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyane, Grønland, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Austerrike.

Raude land omfattar mellom anna Spania, Portugal, Storbritannia og Kypros.

Utanriksdepartementet rår framleis mot alle reiser som ikkje er strengt nødvendige for land utanfor EØS/Schengen og Storbritannia.

(©NPK)