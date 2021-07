Ordførar på Vestlandet krev fleire vaksinedosar

innenriks

Utspelet kjem etter at det torsdag vart kjent at enkelte kommunar har fleire vaksinedosar enn dei klarer å bruke.

Ordførar Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune seier at han er svært overraska over at det er kommunar som ikkje klarer å få brukt opp vaksinedosane sine. Øygarden var blant kommunane som måtte gi frå seg vaksinedosar til sentrale kommunar på Austlandet.

– Vi krev at kommunen får fleire dosar for å dekkje det lokale behovet, seier ordføraren.

Han seier dei har kapasitet til å setje opp mot 3.600 ekstra dosar dei neste vekene. Indrevik viser til at Øygarden er den nest største kommunen i Vestland fylke, med nærare 39.000 innbyggjarar.

(©NPK)