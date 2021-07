Retten vil setje drapssikta fri – politiet ankar rettsavgjerda

innenriks

Mannens blir dermed sitjande i varetekt inntil Agder lagmannsrett har teke stilling til fengslingskravet, ifølgje NRK. Politiet bad om ytterlegare fire varetektsfengsling med brev- og besøksforbod.

Mannen nektar straffskuld og ønskjer å bli lauslaten. Han hevda under fengslingsmøtet at han ikkje har noko å gjere med drapet, snarare tvert imot. Han ringde politiet drapsnatta for å varsle om at nokon trong hjelp, og prøvde å redde livet til drapsofferet då politiet kom til staden.

26-åringen er saman med ein 18 år gammal mann sikta for å ha knivdrepe ein 19 år gammal mann i Sandefjord natt til 13. juni. Dei to sikta er av utanlandsk opphav og ikkje norske statsborgarar. Dei har begge lovleg opphald i Noreg og er busette i Sandefjord.

Den 18 år gamle medsikta vart fredag fengsla i fire nye veker med brev- og besøksforbod. Han aksepterte det, men nektar straffskuld.

– Ingen av dei involverte er kjende for politiet frå tidlegare forhold, anna enn at éin av dei sikta har fått ei bot i ei sak som er irrelevant for denne saka, sa politiadvokat Pernille Nordendal i Søraust politidistrikt til NTB kort tid etter drapet.

