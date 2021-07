Solid vekeslutt på Oslo Børs

innenriks

Dermed avslutta Oslo Børs veka med positive tal etter ei veke der det meste har peika nedover etter eit negativt resultat dei siste tre dagane.

Mest omsett fredag var Equinor og Yara International. Blant aksjane notert på hovudindeksen var det likevel Rec Silicon og MPC Container Ship som steig mest med høvesvis 9,7 og 6,8 prosent. På botnen av lista finn vi Medistim og Norwegian som fall med høvesvis 2,7 og 2,2 prosent.

Blant tungvektarane på hovudindeksen steig Norsk Hydro med 5 prosent, Yaras International med 1,8, Adevinta med 1,5 og DNB med 1,2 prosent. Equinor nøgde seg med meir moderate 0,9 prosent.

Teknologiselskapa Pexip og Kahoot har falle kraftig på børs dei siste dagane, men fleire av dei steig fredag, skriv Dagens Næringsliv.

Kahoot-aksjen – som ikkje er notert på hovudindeksen – steg med 4,3 prosent etter at det fredag morgon vart kjend at Softbank har kjøpt aksjar for ytterlegare 151 millionar kroner i selskapet. Det følgjer gårsdagens kjøp på 148 millionar kroner i det norske teknologiselskapet for e-læring. Men ved børsslutt enda aksjen opp med beskjedne 0,1 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart ved børsslutt omsett for 75,5 dollar fatet – det er opp med heile 1,6 prosent. Eit fat amerikansk lettolje vart omsett for 74,5 dollar – opp 1,8 prosent.

Dei europeiske aksjeindeksane steig òg fredag. DAX 30 i Frankfurt steig med 1,7 prosent, og CAC 40 i Paris med 2,1 prosent. FTSE 100 i London var meir beskjeden og noterte seg for ein opptur på 1,2 prosent.

(©NPK)