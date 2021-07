UP-sjefen blir ny kommunedirektør i Ålesund

innenriks

Han var innstilt av eit einstemmig formannskap, men i kommunestyret stemde 20 imot, medan 4 representantar stemde blankt, skriv Sunnmørsposten.

– Eg skulle sjølvsagt ønskje at det var eit einstemmig kommunestyre òg, men eg tek til etterretning at det ikkje vart slik, seier Hasseldal.

Ålesund kommune er i ein vanskeleg situasjon, og på spørsmål om kvifor han ønskjer jobben, svarer han:

– Det er jo fleire grunnar til det, ikkje minst at det er ein svært spennande jobb. Og alt går ikkje på skjener, men det blir eg trigga av, seier Hasseldal.

Han ser òg på jobben som eit viktig samfunnsoppdrag. Etter meir enn 30 år i politiet, er dette noko heilt nytt, fortel Hasseldal.

Før han vart UP-sjef, var han politimeister i Aust politidistrikt. Men etter at det vart kjent at han hadde fått ein «nær vennskap» til ein kollega, vart han flytta over til Politidirektoratet. I september 2019 vart han deretter beordra til stillinga som UP-sjef.

Hasseldal var òg politimeister i Sunnmøre politidistrikt mellom 2011 og 2014.

Han tek over stillinga etter Astrid Eidsvik, som vart pensjonist frå 1. juli.

(©NPK)