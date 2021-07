Unge menn dømt for to drapsforsøk med machete

innenriks

Både dei tiltalte og dei fornærma er unge menn i øvre del av tenåra og byrjinga av 20-åra som før hendingane hadde vore saman i to ulike leilegheiter i ein bygard på Torshov. Dei tilhøyrer to ulike vennegjengar, ifølgje dommen frå Oslo tingrett.

Dei to hendingane – der det vart brukt så grov vald at retten har funne tilstrekkeleg bevis til å dømme tre av dei tiltalte for drapsforsøk – skjedde med berre to minutt mellomrom i to parallelle gater på Torshov, rett etter midnatt 20. mars i fjor. Ytterlegare to tiltalte deltok i valdsutøving, men for dei har retten komme til dom for grov kroppsskade.

Ingen av dei tiltalte erkjende skuld for drapsforsøk. Likevel er hovudmannen og medverkaren i det første tiltalepunktet dømt til høvesvis fem og eit halvt og tre år og tre månaders fengsel. Offeret vart påført livstruande hovudskadar etter å ha vorte hogne med machete.

Hovudmannen i det andre valdsangrepet, som fann stad berre to minutt etter den første episoden, blir dømd til fengsel i seks år og fire månader i ei fellesstraff med ein tidlegare dom.

Dei to andre deltakarane får fengsel i høvesvis tre år og åtte månader og tre og eit halvt år for medverknad til grov kroppsskade. Offeret vart påført livstruande skadar då macheten han vart stukken med, gjekk djupt inn i brystet.

(©NPK)