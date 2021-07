49 prosent fleire mistar lappen i sommarmånadane

innenriks

– Om det er slik at fleire faktisk køyrer fortare no, eller om det har vi som har vorte endå flinkare til å avdekkje, veit vi ikkje. Men vi tek uansett fleire for å køyre for fort, og det er urovekkjande, seier UP-sjef Steven Hasseldal til P4.

Dei siste tre åra har i snitt 686 bilførarar mista lappen i kvar av sommarmånadene, mot 460 i resten av månadene.

Politiet har så langt i år (januar-juni) teke nokre færre førarkort enn i same periode i fjor, men tala er 22 prosent høgare enn i 2019.

