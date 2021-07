Bergensarar blir tilbodne drop-in-vaksinering

innenriks

Det er ikkje garantert at det vil vere tilgjengelege dosar kvar dag, seier leiar Elisabeth Engelsen for vaksineprosjektet i kommunen til Bergens Tidende.

Frå klokka 16 måndag kan innbyggjarar melde seg for eventuelle ledige dosar på nettsida til kommunen. Registreringa gjeld berre for eitt døgn.

– Frå klokka 16 kvar søndag til torsdag kan innbyggjarane registrere seg for at dei ønskjer å få ein restdose neste dag. Dette sikrar at innbyggjaren sjølv avgjer kva dagar dei ønskjer å vere tilgjengelege for ein «styrt» drop-in-time, seier Engelsen.

Det er registrert sju nye koronasmitta i Bergen det siste døgnet. Det er det høgaste talet sidan starten av juli. Tre av dei smitta er i aldersgruppa 13–19 år, to er i aldersgruppa 20–29 år, ein er i aldersgruppa 30–39 år, og ein er mellom 50 og 59 år.

– Eitt tilfelle er importsmitte, tre er nærkontaktar, og tre har ukjend smitteveg, skriv kommunen på nettsidene sine.

961 personar testa seg søndag for korona.

(©NPK)