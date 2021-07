Ein av tre har sykla i fylla

innenriks

Dobbelt så mange menn som kvinner oppgir å ha sykla i fylla. Det er godt vaksne som er verstingane, skriv Trygg Trafikk i ei pressemelding.

– Sjølv om det ikkje finst noko promillegrense for syklistar, er det likevel ikkje lov å sykle viss ein ikkje er skikka for det på grunn av rus eller andre ting. Når du drikk, blir dømmekrafta, risikoforståinga og reaksjonsevna svekt – og det mykje fortare enn ein trur. Då utgjer du ein fare både for deg sjølv og andre, seier Harald Heieraas, seniorrådgivar i Trygg Trafikk.

43 prosent av menn og 21 prosent av kvinner stadfestar å ha sykla i rusa tilstand. I aldersgruppa 30–49 år oppgir 39 prosent å ha sykla i fylla, mot 29 prosent i aldersgruppa 18–29 år.

– Eg vil tru dette heng saman med at dei yngste i større grad bruker elsparkesykkel som framkomstmiddel, i alle fall i byane, medan godt vaksne føretrekkjer sykkelen, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring.

