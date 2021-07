Eirik Jensen byter advokat igjen

innenriks

– Eg har orientert dei andre i «Team Klomsæt» om avgjerda. Tilbakemeldingane frå alle i teamet er at alle trekkjer seg frå vidare arbeid med oppgåvene dei var godt i gang med, skriv Klomsæt til Dagbladet.

Fram til mars var John Christian Elden advokaten hans. Ifølgje Elden ønskjer Jensen at Eldens advokatfirma tek over saka under leiing av advokat Farid Bouras.

Den tidlegare polititoppen er dømd til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til innførsel av hasj. Borgarting lagmannsrett fann det bevist at Jensen hjelpte narkotikadømde Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Noreg.

