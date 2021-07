Fødselstalet stig etter koronaåret

innenriks

Heller ikkje i Nordland har folk lege på latsida. Her har talet på fødslar auka med nesten 20 prosent. Ved Lofoten sjukehus har dei hatt nesten dobbelt så mange fødslar i første halvår i år som på same tid i fjor.

I alt er 27.471 fødslar registrerte frå januar til og med juni, mot 26.314 i same tidsrom i fjor, viser tal NTB har henta inn frå helseføretaka.

Det er ein oppgang på 4,4 prosent.

Oppgangen gjeld både førstegongs- og fleirgongsfødande.

SSB overraska

Auken er overraskande, meiner demograf Astrid Syse i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I økonomisk usikre tider og i krisetider er det heller slik at folk ofte utset å få barn, seier Syse til NTB.

SSB hadde venta at trenden med nedgåande fødselstal ville snu først i 2023–2024. No kan det altså sjå ut til at folk har føregripe utviklinga og hyggja seg med det dei kan i koronatida.

– Gitt at det er såpass samanfall i tid, er det lett å tru at det har med saka å gjere, seier Syse, som også peikar på at alderen på førstegongsfødande har auka.

– Kanskje det ikkje er så mange som har rom for å vente. Men det er vanskeleg å vite om oppgangen berre er eit blaff, seier ho.

Mest i vest

Folk i Sogn og Fjordane går av med sigeren som dei mest produktive i koronaåret. Ved Helse Førde har talet på fødslar stige frå 363 i første halvår i fjor til 498 i år, ein oppgang på heile 37,2 prosent.

Også i nord har mange brukt koronatida til familietilvekstar.

Ved Nordlandssjukehuset har fødselstalet stige med nesten 20 prosent samanlikna med i fjor, UNN i Tromsø har talt nesten 11 prosent fleire fødslar, medan Helgelandssjukehuset har 9,5 prosent fleire.

Fall i Finnmark

I Finnmark er det likevel motsett: Her brukte folk dei lyse sommarnettene i fjor til andre ting enn å lage barn, og fødselstalet i første halvår i år har falle med over 7 prosent.

Også ved Sjukehuset Innlandet vart det fødd færre barn i første halvår i år enn i fjor. Her er talet 1.252 mot 1.330, ein nedgang på 5,9 prosent.

Ahus, St. Olav i Trondheim, Sørlandet sjukehus og Helse Fonna kan derimot notere ein solid oppgang på mellom 6,5 og 9,5 prosent.

Ved dei andre helseføretaka er det berre mindre endringar.

2020 lågaste nokon gong

Oppgangen i år må likevel lesast i lys av at fødselstalet i 2020 var det lågaste som nokon gong er registrert i Noreg.

Ifølgje SSB vart det fødd 42,8 barn per 1.000 kvinner, noko som er ein nedgang på 2,9 prosent frå året før.

Likevel har oppgangen i år allereie passert nedgangen i fjor.

I fjor vart det fødd 52.979 barn i Noreg, mot 54.495 i 2019 og 55.100 i 2018.

(©NPK)