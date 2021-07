Inga endring på koronatilrådingane i Trondheim i juli

innenriks

Kommuneoverlege Tove Røsstad seier til Adressa at smittesituasjonen er rimeleg stabil.

– Det er ikkje ein oppovergåande trend, noko vi kan gle oss over. Men det vil ikkje vere nokon endringar på tilrådingane til kommunen i juli, seier Røsstad.

Ti prosent av smittetilfella den siste veka har hatt ukjend smitteveg. Tre klyngjer med delta-smitte har ramma byen – ein etter ein utanlandstur, ein i samband med Ekstremsportveko på Voss, og eit utbrot i ein familie-/vennegruppe.

Røsstad meiner folk har vorte mindre forsiktige den siste tida.

– Samanliknar vi førre veke, som hadde 40 smittetilfelle, med fjoråret, der vi berre hadde eitt tilfelle same veke, kan ein få inntrykk av at folk har vorte mindre forsiktige. Vi har rett nok meir smittsame variantar no, så det er framleis viktig at folk held avstand. Men fleire byrjar å bli vaksinerte, to av tre av dei over 18 år har fått første vaksinedose, seier ho til avisa.

(©NPK)