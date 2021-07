Rapport om kvinner i fiskeria: Kultur og haldningar må endrast

innenriks

– Rapporten til Nofima fortel oss noko viktig om ein av dei største næringane i landet. Nemleg at fiskeria går glipp av dyktige arbeidsfolk, viss vi ikkje blir flinkare til å inkludere og rekruttere fleire kvinner, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

– Her må alle saman i alle ledd ta eit tak for meir likestilling i fiskerinæringa. Innsikta frå rapporten skal vi ta med oss i arbeidet med ein likestillingsstrategi for fiskeria, seier han.

Nofima har på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidd rapporten «Betre likestilling i fiskeria». Likestillingsstrategien skal etter planen leggjast fram for Stortinget i august.

I tillegg til at næringa er mannsdominert og til tider har ein røff kultur, peikar rapporten på utfordringar med å kombinere yrket med ansvar for barn.

Låg del kvinner kjem dessutan av at få kvinner vel fiskeriyrket. Delen jenter på fiske og fangst-linjene på vidaregåande skule er på berre 11,3 prosent.

Kvinner kjem seinare inn i yrket og blir verande kortare. I dei opne fiskeria, der det ikkje nødvendig å ha fiskeløyve for å delta, er delen kvinnelege fiskarar på 4,3 prosent, medan den er under 2,5 prosent i dei lukka fiskeria.

