innenriks

Hittil har Moderna-vaksinen vore reservert for Austlandet.

Vaksinesjef Helge Garåsen i Trondheim kommune seier til Nidaros at dei to vaksinane har dei same biverknadene og den same effekten.

– Det er fabrikken som er forskjellen. Begge er meter-RNA-vaksinar med lite biverknader, seier Garåsen.

Hovudsakleg blir det aldersgruppa 25–39 år som får Moderna som den første dosen sin.

– Utover hausten vil det sannsynlegvis bli levert fleire vaksinar frå Moderna enn Pfizer, seier Garåsen.

(©NPK)