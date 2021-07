DNB med endå eit kjemperesultat

innenriks

Banken viser til gjenopninga av samfunnet og solid likviditet i dei fleste husstandar som årsaker til det sterke resultatet.

I ei pressemelding skriv dei at dei opplever resultatvekst på alle driftsområde.

– Sjølv om vi ikkje har lagt pandemien heilt bak oss enno, har ei kjensle av optimisme definitivt komme tilbake til norske bedrifter og hushald. Vi ser vekst i alle delar av banken, og eg kan ikkje hugse eit kvartal der det har vore meir kundeaktivitet i alle tenestene vi tilbyr, seier administrerande direktør Kjerstin Braathen.

I kvartalet har DNB hatt ein vekst i innteninga på lån på 1,4 prosent og 2,7 prosent i høvesvis privatkundemarknaden og forretningsmarknaden.

Selskapet skriv at dei er i ein sterk posisjon til å kunne betale ut utbytte til aksjeeigarar, og at dei har vorte autoriserte av generalforsamlinga til å utbetale 9 kroner per aksje for 2020.

I kvartalet fekk DNB godkjent oppkjøpet av Sbanken frå Finansdepartementet, men dei ventar framleis på godkjenning frå Konkurransetilsynet.

