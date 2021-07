FHI sa feilaktig at Ullensaker og Moss ville ha færre dosar

innenriks

– Dette var viktig å rette opp i slik at vi får nok dosar til innbyggjarane våre, seier kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss til Moss Dagblad.

FHI publiserte måndag ei oversikt over kommunar som har avbestilt førstedosar med koronavaksine. Dei aktuelle kommunane har tilbode vaksine til dei folkeregistrerte innbyggjarane sine over 18 år.

I oversikta vart Ullensaker etter kvart fjerna sidan kommunen ikkje har meldt om avbestilling. FHI innrømmer at det same gjeld for Moss.

– Her har det nok dessverre snike seg inn ei misforståing. Eg kan stadfeste at det ikkje er endringar på tidlegare formidla utsending for veka 29. Vi beklagar feilen og vil sørgje for at den blir retta opp, skriv Ivar W. Grosvold i FHI til Moss kommune.

Resten av kommunane er Lier, Sarpsborg, Drammen, Indre Østfold, Råde, Nordre Follo, Eidsvoll, Enebakk, Rakkestad, Fredrikstad og Lørenskog.

