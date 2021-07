innenriks

– No er poenget å få første dose til flest mogleg i heile landet fortast mogleg. Det blir gjort basert på fordeling etter befolkningstal, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til NRK.

Måndag opplyste FHI at fleire tusen vaksinedosar blir fristilte dei neste vekene som følgje av at kommunar med for mange dosar, gjer avbestillingar.

Desse dosane skal omdisponerast til kommunar som hittil ikkje har vore prioritert.

