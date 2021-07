Oljefondet passerte 12.000 milliardar kroner

innenriks

Oljefondet har auka med over 1.000 milliardar kroner sidan nyttår, melder E24. Det var det uoffisielle teljeverket på nettsidene til fondet som tysdag ettermiddag viste at ein ny milepæl for fondet sin verdi var nådd.

Kort etter fall likevel verdien på fondet under milepælen og heldt fram nedover. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, i Sparebank 1 Markets, trur likevel det er det er ein merkedag for fondet.

Han påpeikar at den høge verdien er resultatet av store svingingar, både i aksjemarknaden, kronekursen og obligasjonsmarknaden, og seier Oljefondet no har ein verdi som er 40 prosent høgare enn gjennomsnittet dei siste ti åra.

– Det er heller verdien på fondet i ein normalsituasjon vi burde ta utgangspunkt i, seier Magnussen.

