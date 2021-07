Oslo Børs avslutta flatt

innenriks

Selskapet vart ein av dagens store vinnarar. Aksjen avslutta tysdagen med ein oppgang på 6,05 prosent.

Det norske selskapet BerGenBio starta dagen med å stige kraftig, men då Oslo Børs stengde dørene for dagen låg aksjen på 0,93 prosent oppgang. Årsaka til stigninga er at forskingsresultat viste at kreftmedisinen bemcentinib, som selskapet lagar, er meir effektiv mot alvorleg koronasjukdom enn først venta.

Trass i sterke resultat for 2. kvartal enda DNB med eit fall på 1,99 prosent. Oljegiganten Equinor fall 0,03 prosent.

Då børsen stengde låg oljeprisen på 75,38 dollar fatet, opp 0,29 prosent.

Dei største europeiske aksjeindeksane sokk tysdag. DAX 30 i Frankfurt gjekk tilbake 0,18 prosent, og CAC 40 i Paris fall 0,3 prosent. FTSE 100 i London gjekk svakt tilbake med 0,074 prosent.

(©NPK)