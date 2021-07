Svak nedgang på Oslo Børs – BerGenBio stig etter koronanyheit

innenriks

Aksjen er blant dei mest omsette frå start og stig 7 prosent ved opningstider tysdag.

Det skjer dagen etter at forskingsresultat viste at kreftmedisinen bemcentinib er meir effektiv mot alvorleg covid-19-sjukdom enn først venta. Overlevingsraten var 96,6 prosent for dei som fekk bemcentinib og 91,2 prosent blant dei som ikkje fekk det.

Laboratorietestar viser i tillegg at bemcentinib vil verke på nye mutantar av viruset.

Elles opnar børsen relativt flatt. Trass sterke kvartalsresultat fell DNB 0,21 prosent, medan oljegiganten Equinor fell 0,52 prosent.

Oljeprisen er ved 9.20-tida på 75,44 dollar fatet, opp 0,37 prosent.

