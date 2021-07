22. juli-senteret inviterer publikum til å bidra i ny utstilling

innenriks

– Tanken er at utstillinga ikkje er heilt ferdig enno. Den skal bli til undervegs, og publikum skal få høve til å bidra med innhald, seier direktør Lena Fahre ved 22. juli-senteret til NTB.

På ein stad i utstillinga kan nemleg dei besøkjande sende inn ei melding frå mobiltelefonen der dei kan bidra inn i samtalen om 22. juli, ved å svare på kva «aldri meir 22. juli» betyr for dei. Meldinga kjem straks opp på éin av dei 206 skjermane på den store veggen i rommet, og dei blir fortløpande skifta ut sidan nye meldingar tikkar inn.

I utstillinga bidreg fotograf Andrea Gjestvang med portrett av overlevande og etterlatne både frå regjeringskvartalet og Utøya.

Målet med utstillinga er å sjå tilbake, men også framover, ifølgje Fahre. Refleksjonar og forteljingar frå både direkte ramma, men også frå mannen i gata er ein sentral del av utstillinga.

Skal tilbake til Høyblokka

22. juli-senteret opna i 2015. Det som i starten berre var meint å vere mellombels, utvikla seg raskt til å bli noko større.

– Man så tidleg at det var ei større rolle å fylle her, med å få på plass eit tilbod til skuleklassane, seier Fahre.

Dei synlege spora etter bomba i lokala var eit viktig element i utstillinga. På grunn av bygginga av det nye regjeringskvartalet vart likevel senteret flytta i 2019 frå Høyblokka til lokale like rundt hjørnet.

– Men vi jobbar veldig intenst med å komme tilbake til Høyblokka, seier direktøren, som legg til at dei skal flytte inn i 2025 når Høyblokka er etter planen står ferdig.

Avgjerda om å la 22. juli-senteret få bli i første etasje av Høyblokka har påverka det nye regjeringskvartalet. Opphavleg skulle Statsministerens kontor igjen flytte inn i toppen av blokka. Men mellom anna som følgje av plasseringa på senteret vart det vedteke å flytte kontora til eitt av dei nye nabobygga som blir oppførte.

– Dei yngste hugsar ikkje angrepa

At det no har gått ti år, er noko dei tilsette merka godt hos dei som besøkjer senteret. Terrorangrepas gradvise overgang til historia og korleis dette blir spegla hos dei besøkjande, er noko dei har diskutert med representantar frå 9/11-senteret i New York.

– Dei sa at ein svært raskt opplever at publikum etter kvart er så unge at dei ikkje hugsar sjølve angrepa, og at det blir ganske innlysande at dette er historie, seniorrådgivar Anne Talsnes ved senteret til NTB.

Ho trekkjer fram diskusjonen om berøringsangst om 22. juli. Men berøringsangst er noko barna er heilt upåverka av, er erfaringa deira.

– Dei hoppar rett ut i det med spørsmåla sine, seier Talsnes.

Leiar Lisbeth Røyneland i Støttegruppa seier til NTB at sjølv om det er fint at dei yngste barna lærer om 22. juli i klasseromma, er ein skuletur til 22. juli-senteret og Utøya den sterkaste måten å lære om terrorangrepa på.

– Ein sender ungdommar ned med kvite bussar til Auschwitz i Polen. Men ein treng ikkje å dra heilt dit, vi har det her heime òg, seier ho.

– Det er det mykje av berøringsangsten handlar om også, at ein ikkje har erkjent heilt at dette har skjedd her.

(©NPK)