Havila Kystruten med vellykka emisjon på 500 millionar

innenriks

Selskapet skriv i ei pressemelding at det var solid interesse for emisjonen, og at ei gruppe nøkkelinvestorar hadde teikna seg for 232 millionar kroner.

Sævik-familien vil framleis eige meir enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding. Havila Kystruten søkjer notering på marknadsplassen Euronext Growth på Oslo Børs, med forventa oppstart av handel i månadsskiftet juli/august.

Havila Holding AS underteikna i 2018 ein ti år lang kontrakt om å drifte fire av dei elleve rutene mellom Bergen og Kirkenes frå 2021, men har måtta utsetje oppstarten.

Pengane skal sikre selskapet tilstrekkeleg likviditet til å setje i drift dei fire kystruteskipa etter kvart som dei blir leverte frå verftet Tersan i Tyrkia.

(©NPK)