Koronatiltak reduserte matsvinnet etter gravferder med 34 tonn

Ifølgje utrekningar frå Jølstad går det med rundt 340 tonn smørbrød, snittar og kaker i dei rundt 28.000 minnestundene som blir gjennomførte i året, opplyser gravferdsbyråkjeda til NTB. Av dette går rundt 50 tonn rett i søpla, noko som svarer til 80.000-100.000 måltid.

For å redusere smittefaren i minnestunder har det vore obligatorisk med påmelding det siste året. Det har gjort det enklare å berekne behovet for mat, og matsvinnet har som følgje av dette vorte redusert med 34 tonn, ifølgje gravferdsbyrået.

Samla sett brukar pårørande rundt 20 millionar kroner i året på mat som blir kasta, noko som svarer til 1.000 kroner per minnesamvær.

Ein grunn til at det blir kasta så mykje mat, er at det er vanskeleg å vite kor mange som kjem til minnestunda, ifølgje gravferdskonsulent Jarle Skjennum i Jølstad.

– Venner og kjende er ofte usikre på om dei er ein del av avdøde krins som er velkomne, medan pårørande ofte tek godt i når maten skal bereknast, seier Skjennum.

Jølstad vidarefører no påmeldingsordninga og trur at heile bransjen kjem til å gjere det same.

– Erfaringa vår er at både gjester og pårørande synest det er greitt å melde seg på til minnestunda, seier Skjennum.

