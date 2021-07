Mykje ledig sengeplass på DNTs hytter

innenriks

Rekordtidleg snøsmelting gir sjeldan flotte forhold i fjellet, og det er nesten merkeleg at det er så mykje ledige senger, meiner generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

– Kanskje har nokon late seg lure av fulle hotell og underhaldningsparkar og tek det for gitt at alt er fullt. Men det største leikelandet i verda, fjellet, er ope, og har masse boltreplass for store og små, seier han.

Meir plass på fleire hytter

På grunn av smittevern må alle som besøkjer ei DNT-hytte i sommar, huske å bestille rom på førehand.

No blir kapasiteten utvida på ein del av dei største sjølvbeteningshyttene, som Olavsbu i Jotunheimen, Reinheim på Dovrefjell, og Lågaros og Kjeldebu på Hardangervidda.

Det er mindre kapasitet på sjølvbeteningshyttene enn vanleg for at gjestene skal kunne halde nødvendig avstand.

– No aukar vi kapasiteten i tråd med at samfunnet opnar opp. Talet på senger som kan bestillast, blir derfor auka på hytter som har store fellesrom, og dette vil vi vurdere løpande utover sesongen, seier Jan Erik Reiten, eigedomssjef i DNT Oslo og Omegn.

Vêromslag

Røde Kors ber samtidig både turgåarar og båtfolk om å vere merksame på vêromslag både på fjellet og sjøen.

– Etter ein lang periode med mykje fint vêr er det no svært skiftande mange stader, seier leiar Kjersti Løvik for Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors.

Fjellturar i kaldt og vått vêr betyr ofte brotskadar, ifølgje Løvik.

– Er forholda dårlege kan det dessverre òg ta litt tid før hjelpa kjem, så ein må kunne ta vare på seg sjølv medan ein ventar på hjelp, seier ho.

Ullundertøy, lue, vottar og regntøy bør òg alltid vere med i tursekken. Løvik tilrår òg hovudlykt og refleksvest.

Sjekk vêrmeldinga

På fjellet er det viktig å hugse fjellvitreglane, medan båtfolk blir oppmoda til å friske opp sjøvitsreglane. Eit minimum av tryggingsutstyr bør vere med i båten.

– Ta med nok gode tau, ein dregg eller eit anker, og hugs å sjekke at ein har nok drivstoff. Solkrem, ekstra vatn, redningsvest og førstehjelpsutstyr må alltid med, seier Lavik.

Ein powerbank sånn at ein ikkje går tom for straum på mobilen, er òg viktig.

(©NPK)