Oppgang på Oslo Børs

Mest omsett var Equinor (+1,1 prosent), Nordic Semiconductor (6,2), Yara (1,9), Golden Ocean group (3,4) og Mowi (-2,4).

Bank Norwegian-aksjen enda opp 5,7 prosent. Det skjer etter at det onsdag vart kjend at svenske Nordax aukar bodet sitt på forbruksbanken, og at storaksjonærane støttar bodet. Tilbodet er no på 105 kroner per aksje, noko som aukar verdsettinga av Bank Norwegian til 19,6 milliardar, skriv E24.

Kvartalsrapportar lagt fram

Seadrill var dagens store børsvinnar, og aksjen enda opp 24,5 prosent.

Aker BioMarine enda i motsett ende av skalaen med ein nedgang på 14,9 prosent. Det skjer etter at selskapet la fram kvartalsrapporten sin onsdag morgon. Selskapet fekk eit justert brutto driftsresultat på 19,4 millionar dollar i andre kvartal 2021, samanlikna med 17,6 millionar dollar i same periode året før.

Også Sats la fram resultatet sitt. Aksjen opna ned 3 prosent, men har henta seg inn i løpet av dagen og enda ned 0,69 prosent. Treningskjeda fekk eit resultat på minus 190 millionar kroner før skatt i første kvartal, mot eit resultat før skatt på minus 108 millionar kroner i same kvartal året før, ifølgje Dagens Næringsliv.

Blanda i Europa

Blant dei viktigaste børsane i Europa var det ein blanda dag. DAX 30 i Frankfurt var svakt opp 0,04 ved 16.45-tida, medan CAC 40 i Paris var ned 0,06. FTSE 100 var ned 0,4 prosent.

Oljeprisen fell og var onsdag ettermiddag ned 0,26 prosent. Eit fat nordsjøolje vart omsett for 75,16 dollar.

