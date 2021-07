Oslo startar med drop-in-vaksinering

innenriks

Tilbodet er rekna for personar busette i Oslo og andre som oppheld seg i hovudstaden, slik som studentar, skriv Aftenposten.

– Det er frivillig å ta vaksinen. For dei som ønskjer å bli vaksinerte, men av ein eller annan grunn ikkje har fått gjort det enno, vil tilbodet om drop-in gjere det enklare og meir fleksibelt, seier helsebyråd Robert Steen (Ap) til NRK.

Folk kan melde seg til drop-in ved å møte opp på vaksinesenteret i bydelen ein bur i. Timen for dose to blir same staden. Dersom ein allereie er sett opp på ein vaksinetime, skal den timen nyttast.

Alle over 18 år i Oslo skal ha fått tilbod om vaksine innan neste veke.

I hovudstaden har åtte av ti innbyggjarar fått første dose. Snautt fire av ti er fullvaksinerte.

Fleire kommunar har starta å tilby drop-in-vaksinering. Tysdag byrja Bergen med det.

(©NPK)