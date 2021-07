innenriks

– EUs planar om auka satsing på energieffektivisering og fornybar energi vil redusere behova deira for fossil gass, seier Haltbrekken til NTB.

Han åtvarar om at dette vil redusere lønnsemda i norsk gasseksport, og at det kan auke faren for at framtidige utbyggingar blir eit tapsprosjekt for det norske fellesskapet.

– Det er ein utruleg dårleg forretningsidé å skulle satse på nye olje- og gassutbyggingar framover når verda og EU vil kjøpe mindre fossil energi, seier Haltbrekken.

