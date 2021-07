innenriks

Først fleire veker etter det som først var grunn til å tru å vere eit fall på 16 meter, vart ein mann i 40-åra arrestert, skriv Bergens Tidende.

Kort tid etter vart ein mann i 30-åra arrestert. Dei to er no tiltalte for drapsforsøk, men begge to nektar straffskuld.

Alle dei tre mennene kjenner kvarandre, ifølgje politiet.

