18 personar har drukna i sommar

Så langt i år har 41 personar drukna i Noreg, ifølgje drukningsstatistikken til Redningsselskapet.

– Alle ulykker er éin for mykje. Det er likevel positivt å sjå at det har vore forholdsvis få drukningsdødsfall i første halvdel av juli, trass godt vêr over heile landet og at dei fleste av oss ferierer heime og gjerne nær sjø og vatn, seier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Førebels har langt fleire døydd av drukning i år enn av trafikkulykker. Ved utgangen av juni melde Trygg Trafikk at 29 personar hadde omkomme i trafikken.

Rundt 40 prosent av drukningsulykkene i Noreg skjer i sommarmånadene juni, juli og august.

Fall frå land, ulykker i samband med bruk av fritidsbåt, og dessutan hendingar under bading er dei vanlegaste drukningsulykkene på sommaren, opplyser Redningsselskapet.

– Hugs at ei drukning ikkje ser ut som på film med rop, plasking og verving. Drukning skjer fort og stille, så løft blikket og pass godt på dei du er saman med anten dei er barn eller vaksne, seier Lind.

