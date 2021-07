26 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgnet

innenriks

26 tilfelle er eitt meir enn tysdag, men ti færre enn same dagen førre veke. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 22 smitta per dag.

Smittetala er høgast i bydelen St. Hanshaugen. Der ligg smittetrykket på 94 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det vart registrert sju nye smitta i bydelen siste døgnet.

Deretter følgjer bydelane Frogner (73) og Ullern (58).

Bydelen Stovner har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 21 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, Det vart ikkje registrert nokon nye smittetilfelle i bydelen siste døgnet.

Totalt er 37.747 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

