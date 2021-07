Bolt stengjer for bruk av sparkesyklar om nettene i helgane

innenriks

– Bolt jobbar hardt med å utvikle programvare som skal auke tryggleiken til brukarane, mellom anna ein nybyrjar-funksjon. Samtidig seier òg legevaktene at den beste løysinga er å stengje elsparkesyklane om nettene, uttaler Bolt Noreg i ei pressemelding.

Elsparkesyklane til selskapet vil haldast nattestengt i helgane frå midnatt til klokka 5 i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg, Lillestrøm, Hamar, Gjøvik og Drammen.

Bolt opplyser ikkje kor lenge tiltaket vil gjelde.

Samtidig melder elsparkesykkel-utleigaren Ryde at dei, etter klager frå kundane, kan bli tvinga til å opne for bruk av sparkesyklane deira om natta. Det skjer etter at dei 8. juli melde at dei ville innføre nattestengt i helgane i Noregs fire største byar.

– Tiltaket blir sterkt konkurransevridande, og Ryde kan bli tvinga til å gjenopne for nattekøyring for å stoppe kundeflukta, opplyser administrerande direktør Espen Rønneberg i Ryde.

(©NPK)